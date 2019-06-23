الأخبار

الحلبوسي يستقبل سفير تركيا ويناقشان استكمال الكابينة الوزارية


استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، سفير تركيا فاتح يلدز، وناقش معه ملف استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان إن الاخير استقبل "سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

وبحسب البيان، فقد "تطرق اللقاء إلى ملف إكمال الكابينة الوزارية، وأهمية متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطبيقه من خلال تلبية احتياجات المواطنين،

كما بحث اللقاء ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على احترام السيادة المتبادلة، وعدم السماح لأي عناصر خارجة عن القانون باستخدام أراضي أي بلد ضد بلد آخر لزعزعة أمنه واستقراره".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اخماد حريق نشب داخل بساتين سبع البور شمال بغداد
الحلبوسي يستقبل سفير تركيا ويناقشان استكمال الكابينة الوزارية
تحالف سائرون يكشف عن قرب إنهاء ولاية مدحت المحمود وأعضاء المحكمة الاتحادية
الكشف عن تحركات سعودية لإشعال فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية من البصرة
ارتفاع في درجات الحرارة واللون الاحمر يغطي 4 محافظات
استشهاد نجل مختار قرية بعد اشتباكات مع داعش الارهابي جنوب غرب الموصل
الحلبوسي والقائم بأعمال السفارة البريطانية يناقشان ملف إكمال الكابينة الوزارية
تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في سامراء
الحشد الشعبي: نجحنا بقطع الطريق على داعش في الوصول لخانقين
اصابة منتسب في مكافحة اجرام بالبصرة اثر هجوم مسلح
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
فيسبوك