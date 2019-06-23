الحلبوسي يستقبل سفير تركيا ويناقشان استكمال الكابينة الوزارية

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، سفير تركيا فاتح يلدز، وناقش معه ملف استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان إن الاخير استقبل "سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

وبحسب البيان، فقد "تطرق اللقاء إلى ملف إكمال الكابينة الوزارية، وأهمية متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطبيقه من خلال تلبية احتياجات المواطنين،

كما بحث اللقاء ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على احترام السيادة المتبادلة، وعدم السماح لأي عناصر خارجة عن القانون باستخدام أراضي أي بلد ضد بلد آخر لزعزعة أمنه واستقراره".