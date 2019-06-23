تحالف سائرون يكشف عن قرب إنهاء ولاية مدحت المحمود وأعضاء المحكمة الاتحادية

كشف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن "قرب" انهاء ولاية رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود وباقي أعضاء المحكمة.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري، في حديث صحفي إن "هناك خلاف حول قانون المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بآلية تصويت المحكمة على قراراتها، فالبعض يريد أن يكون التصويت بالأغلبية، والبعض الآخر يريده بالاجماع"،

مبينا أن "أغلب الكتل مع التصويت بالأغلبية لكن جهات أخرى تريد أن يكون هناك (فيتو) على القرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية".

وأضاف العميري، أن "هناك عزما برلمانيا على تشريع هذا القانون قريبا جدا"، لافتا إلى أن "رئيس المحكمة مدحت المحمود وباقي أعضاءها ستنتهي ولايتهم بإقرار القانون".

وكان مجلس النواب، بدأ الخميس، 13 نيسان الماضي، قراءته الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وسط خلافات بين الكتل السياسية على عدة فقرات منه، وهو ما عطل تمرير حتى الآن.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وجه، الخميس (13 حزيران 2019)، بـ "مفاتحة مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد أو بديله مقترح تعديل القانون رقم (30) لسنة 2005 بما يؤدي الى معالجة حالة الفراغ الدستوري حالياً".