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الكشف عن تحركات سعودية لإشعال فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية من البصرة


كشفت لجنة الطاقة النيابية، الأحد، عن وجود لمسات سعودية إسرائيلية وراء استهداف شركة نفطية أميركية بالبصرة، عازيا الأمر الى تصعيد فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية ومن خلال الأراضي العراقية.

وقال النائب عن لجنة الطاقة عدي عواد في حديث صحفي إن “الصواريخ التي أرادت استهداف شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية في البصرة لم تصل وضربت شركة الحفر العراقية”.

وأضاف ان “الهجوم يحمل بصمات سعودية إسرائيلية استخدمت فيها صواريخ قديمة”، عازيا الامر الى “التحرك السعودي لإشعال فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية ومن خلال ارض البصرة باستهداف المصالح الأميركية هناك”.

وأفاد أن “ القوات الأمنية في المحافظة كثفت جهودها الاستخبارية لمنع انزلاق البصرة لاي توتر امني خطير يؤدي الى حرب كبيرة دولية تديرها وتسعى اليها السعودية”.

وكانت قذائف هاون  استهدفت، الاربعاء الماضي مقر شركة الحفر العراقية بالقرب من شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية في البصرة

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