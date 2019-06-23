الاعلام الامني تعلن القبض على 3 ارهابيين بداعش في سامراء

أعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، 23 حزيران، 2019، القبض على 3 ارهابيين تابعين لداعش في قضاء سامراء.

وذكرت الخلية أنه "بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية، قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة من عناصر عصابات داعش الارهابي في مدينة سامراء وهم مطلوبين بقضايا إرهابية، وقد اعترفوا من خلال التحقيق معهم من قبل مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية انهم يعملون في نصره مايسمى "عسكري قاطع سامراء"، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا".