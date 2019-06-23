تحذيرات من "ماكنة سوداء" تستهدف الحشد الشعبي في ديالى.. روجت لـ 11 شائعة

حذرت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، الأحد، 23 حزيران، 2019، مما اسمته بالماكنة السوداء، والتي تستهدف الحشد الشعبي، في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث صحفي إن "الاسابيع الماضية برزت في ديالى ماكنة اعلامية سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر شائعات مغرضة هدفها الاساءة للحشد الشعبي".

وأضاف، أن "تلك الماكنة روجت لـ11 شائعة مغرضة هدفها الاساءة للحشد الشعبي وتضحياته ونسج اكاذيب ملفقة"، مؤكداً أن "الحشد يتعرض الى هجمة من قبل قوى لا تريد الاستقرار وهي تحاول عبر ادواتها وجيوشها الالكترونية خلق الأكاذيب".

ودعا رئيس مجلس محافظة ديالى الى، "ضرورة تعقب مروجي الشائعات وتقديمهم للعدالة".