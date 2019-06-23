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نائب: طمع بعض الكتل تسبب عرقلة حسم مرشحي الوزارات


عزا نائب عن تحالف النصر، الاحد، ابرز اسباب عرقلة حسم مرشحي الوزارات الى طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على الحصة الاكبر وخاصة الوزارات الامنية، مرجحا ان يطول الامر لأيام اخرى.

وقال فالح الزيادي في حديث صحفي إن "الضغوطات والاملاءات السياسية يقابلها طبيعة الطرح وعدم الشفافية من البعض جميعها امور اثرت سلبا في حسم الكابينة الوزارية منذ فترة طويلة"، مبينا ان "البعض تحدث عن تخويل رئيس الوزراء باختيار مرشحي الوزارات لكن الواقع ان رئيس الوزراء مقيد ولايملك الجرأة في اتخاذ قرار بارسال اسماء مرشحين يقتنع بهم حسب الضوابط".

واضاف الزيادي، ان "طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على الحصة الاكبر وخاصة الوزارات الامنية كانت احد الاسباب التي ادت الى عرقلة حسم مرشحي الوزارات وقد يطول الوقت لايام اخرى".

يشار الى ان جدول اعمال جلسة السبت 22 حزيران 2019 ، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول االعمال قبل بدء الجلسة. 

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