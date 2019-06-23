قائد الدفاع الجوي الايراني: مستعدون تماما لتطوير التعاون مع العراق

أعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال استقباله مسؤولا عسكريا عراقيا رفيع المستوى، استعداد ايران الكامل لتوفير حاجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات.

وخلال استقباله رئيس الجانب العراقي في اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين اللواء طارق عباس ابراهيم عبدالحسين، قال العميد صباحي فرد، ان للبلدين ايران والعراق الكثير من الامور والاسباب الداعية للوحدة والتضامن والعمل من اجل تعزيز القدرات الاسلامية في المنطقة حيث ان المشتركات الدينية تعد من اهم هذه الاسباب.

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن فرد قوله، إن ايران والعراق هما جزءان من جسد الامة الاسلامية الواحدة والعالم الاسلامي حيث ان الحدود السياسية والجغرافية لا يمكنها ان تفصل بينهما، وكما نعلم جميعا لا توجد هنالك حدود فاصلة بين الشعبين الايراني والعراقي في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) القيمة والرائعة.

وتابع العميد صباحي فرد، ان قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، بفضل الباري تعالى والتوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة والاعتماد على النخب العلمية والخبراء التقنيين والعملانيين الاكفاء قد بادروا الى انتاج مختلف منظومات الدفاع الجوي ومنها الرادارات التكتيكية والثابتة والمنظومات المدفعية والصاروخية ومعدات جمع الاشارات ومعدات الحرب الالكترونية والطائرات المسيرة مع المهمات المختلفة في الذبذبات والمديات.

واشار قائد قوة الدفاع الجوي الايراني الى محاور تعاون الدفاع الجوي بين ايران والعراق قائلا، اننا على استعداد عبر تشكيل لجان خبراء لتوفير الارضية وتطوير التعاون المتبادل في جميع المجالات.

واضاف، ان الدفاع الجوي الايراني وبالاعتماد على خبراء البلاد في مجال التصنيع والدعم التقني لمنظومات الدفاع الجوي، على استعداد كامل لتوفير حاجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات.