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إحباط محاولة تسلل لـ"داعش الارهابي" في صلاح الدين


أعلنت "سرايا السلام"، الأحد، إحباط محاولة تسلل لمجموعة من عناصر تنظيم "داعش"الارهابي بمناطق العاديات وزور البوحمود وعين الحلوة في صلاح الدين.

وقالت السرايا في بيان إن "معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة العمليات أفادت بأن مجموعة ارهابية من الدواعش تروم التسلل بالزوارق إلى المناطق المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف، أن "قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام وجهت باتخاذ التدابير اللازمة فقام اللواء الثاني بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من عدة زوارق في مناطق العاديات وزور البوحمود وعين الحلوة".

وأشار البيان، إلى أن "أبطال اللواء الثاني أجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بكل قوة وعزيمة".

وكانت "سرايا السلام" أعلنت، الأحد الماضي، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لتنظيم "داعش"الارهابي في منطقة المدرات بقضاء سامراء.

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إحباط محاولة تسلل لـ"داعش الارهابي" في صلاح الدين
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