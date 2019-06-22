تحالف الحلبوسي: المفلسون هم من يحاربون عبد المهدي.. واسقاط حكومته أمر مستحيل

رأى فالح العيساوي، النائب عن تحالف القوى العراقية الذي يرأسه محمد الحلبوسي، السبت (22 حزيران 2019)، أن وضع البلد تعافى بزمن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، ومن يحاربه فهو المفلس والخاسر، مؤكدا ان "عملية إسقاط حكومته أمر مستحيل".

وقال العيساوي في حديث صحفي ان "البلاد بدأت تتعافى من الأزمات التي تعاني منها بفضل الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن يحاربه هو الخاسر والمفلس".

وأضاف، أن "هناك عدداً كبيراً من النواب والكتل السياسية يدعمون استمرار حكومته (عبد المهدي) وبقوة"، مبيناً أن "حلم بعضهم في إسقاط الحكومة وإعادة الوجوه القديمة أمر مستحيل".

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الاتحادية ضغوطاً لإكمال ملف الكابينة الوزارية، والدرجات الخاصة. حيث من المتوقع أن يقدم رئيس مجلس الوزراء مرشحي 4 وزارات شاغرة الى البرلمان، الأسبوع الحالي.

وبعد أكثر من 8 أشهر على تشكيلها، أعلنت كتلة الحكمة النيابية (20 نائباً)، توجهها نحو المعارضة، وقدمت طلباً الى رئاسة البرلمان بذلك، فيما أعلنت كتلة النصر، التي يرأسها حيدر العبادي، التزامها "المعارضة التقويمية"، مؤكدة أن "باب اللجوء الى المعارضة ما زال مفتوحاً".

وعلى مقربة من الكتلتين المنضويتين في تحالف "الإصلاح والاعمار"، وجه زعيم ائتلاف سائرون، الطرف الرئيس الثالث في التحالف، مقتدى الصدر، انتقادات لأداء الحكومة الحالية، فيما دعت لجنة مقربة منه الى التظاهر لحسم ملف الوزارات الشاغرة، ورئاسات اللجان النيابية.