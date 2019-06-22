كتلة صادقون تتحدث عن اجتماعات سرية داخل “غرف مظلمة“ لتقاسم الدرجات الخاصة

كشف النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، اليوم السبت، عن اجتماعات "سرية" تجريها الكتل السياسية داخل "غرف مظلمة" لتقاسم مناصب الدرجات الخاصة "رغم" أنها ستُعلن بـ"أجمعها" ترك خيار توزيع هذه المناصب لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عواد في تصريحات صحافية إن "جميع الكتل السياسية ستعلن البراءة من المحاصصة في توزيع الدرجات الخاصة وترك الخيار بشأنها الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لكن في الحقيقة هناك اجتماعات سرية تجري داخل الغرف المظلمة لتوزيع هذه المناصب"، مرجحا أن "يتم تمديد التصويت على حسم هذا الملف إلى نهاية العام الجاري".

وأضاف النائب عن كتلة صادقون، أن "حسم ملف إدارة مناصب الدولة بالوكالة خلال الـ8 أيام المتبقية المدة التي حددها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في 30 حزيران الجاري أمر مستبعد".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، قد كشف الاثنين (17 حزيران 2019)، عن إجراء قيادات سياسية "حوارات وتفاهمات" للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع مناصب الدرجات الخاصة والوكلاء والهئيات السياسية، فيما أكد أن التوزيع سيتم وفق "الاستحقاق" الانتخابي.