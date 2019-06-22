أحزاب و “جهات متنفذة“ تُجبر شركة منفذة لمشاريع في البصرة على الإنسحاب

اعلنت شركة (ميمتو)، المنفذة لعدد من المشاريع في ناحية ام قصر جنوبي محافظة البصرة، السبت، انسحابها من مواقع العمل بسبب "تدخلات" من جهات وأحزاب متنفذة في الناحية.

وقال مدير الشركة محمد حمادي، في حديث صحفي ان "الشركة انسحبت من مواقع العمل في ناحية ام قصر، بسبب التدخلات في عملها من جهات رسمية وغير رسمية وحتى حزبية ".

وأضاف حمادي، أن "الشركة سحبت ما لديها من معدات وآليات عمل من مواقع العمل وتركت الناحية دون اكمال المشاريع الموكلة اليها بسبب تلك التدخلات"،

مبينا ان "أبرز تلك التدخلات كانت من قبل مدير الناحية واعضاء المجلس المحلي، حيث تركت الشركة العمل بسبب تدخل الجهتين الأخيرتين".

وكشف حمادي ايضاً عن "وجود تجاوزات كثيرة وكبيرة بعضها يعود لمتنفذين داخل الناحية عرقلت العمل طيلة الاشهر الماضية".