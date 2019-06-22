اعتقال متهمين اثنين وتحرير مختطف في البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت، اعتقال متهمين اثنين وتحرير مختطف بإحدى مناطق المحافظة.

وذكر اعلام القيادة في بيان، أن "قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت الفريق رشيد فليح أمر باستدعاء مدير قسم مكافحة الاجرام بالبصرة، بعد ورود معلومات دقيقة عن حادث خطف طفل في قضاء القرنة شمال المحافظة".

وأضاف البيان، أن "فليح أمر بتشكيل فريق عمل بأمرته واستنفار كافة الامكانيات المادية والبشرية لتحرير المخطوف"، مبيناً أن "أبطال شعبة مكافحة اجرام القرنة تمكنوا بعد أقل من 15 ساعة فقط، من القاء القبض على اثنين من المتهمين وتحرير المخطوف".

وأشار البيان، الى ان "العملية كانت نوعية وخطرة، حيث تم التوغل داخل المناطق النائية (الاهوار)، في أطراف محافظة البصرة وقد ساند رجال الشرطة إخوانهم من أبطال الجيش".