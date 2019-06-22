اعتقال استاذ جامعي وموظف بعد حادثة الاعتداء على طالب في جامعة الأنبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، السبت، اعتقال أستاذ جامعي وموظف في جامعة الانبار على خلفة حادثة الاعتداء على أحد طلاب الجامعة من قبل عناصر الامن.

وذكرت القيادة في بيان "‏على ضوء ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث الجنائي والاعتداء الذي حصل على الطالب محمد عذاب مطر ، من قبل الدكتور محمد مصلح شرقي والموظف عمر يعقوب يوسف اطلع قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي روزيج كسار على المنشور والمناشدات، حيث امر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".

وأضافت "وعلى الفور تم استحصال موافقة القضاء وإصدار أوامر القبض بحق المعتدين المذكورين أعلاه، حيث تحركت قوة من مركز شرطة الحرية ومديرية أفواج حماية المنشآت حيث تم تنفيذ أوامر القبض وتم إبداعهم التوقيف وفق القانون وتعاهد قيادة شرطة الأنبار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بالاعتداء مهما تكن صفته او وضيفته".

وكان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي قد وجه في وقت سابق من، السبت، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات تعرض احد طلاب جامعة الانبار الى اعتداء من قبل امن الجامعة.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان مقتضب ان "الدليمي وجه بفتح تحقيق عاجل بحادثة اعتداء امن جامعة الانبار على احد طلاب الجامعة بطريقة سافرة"، مشددا على "ضرورة معاقبة الجناة وفق السياقات القانونية حتى ينالوا جزاءهم العادل".

واصدرت رئاسة جامعة الأنبار، امس الجمعة، توضيحا بشأن اعتداء امن الجامعة على الطلبة، مؤكدة ان التعامل غير الرسمي مع الطلبة مرفوض.

وقالت الرئاسة في بيان، "للوقوف بشكل مباشر على حيثيات وتفاصيل المشكلة بصورة رسمية وقانونية، ولياخذ الحق مجراه ولمحاسبة المقصرين، وجه رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل منذ يوم الحادثة".

واضاف، انه، "تم تشكيل لجنة تحقيقية يستمر عملها وطلبت حظور جميع الاطراف يوم غد السبت، بالشكل الذي يحفظ الحقوق، علما ان الحادثة حصلت امام مرأى ومسمع الموظفين وقوة الحماية من وزارة الداخلية".

وتابعت ان "ما هو مكتوب في المنشور يمثل وجهة نظر واحدة (بالتأكيد سيتم الأخذ بها من قبل اللجنة المختصة) ولكن رسميا لا يمكن التعويل عليها وحدها فقط".

ودعت الرئاسة الى ان "لايتم تبني وجهة نظر أحادية من قبل الصفحات الاعلامية وتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل، وسيتم الاعلام بنتائج التحقيق الموضوعي بعد انتهائها، مع تأكيدنا ان التعامل غير الرسمي مع اعزائنا الطلبة امر مرفوض جملة وتفصيلا".

واشارت الى انه "من جانب آخر لا يسمح بالتجاوز على مؤسسة عريقة من قبل ايا كان، فلا داعي للتعامل غير الموضوعي والتجريح بشكل غير لا ئق لا يخدم سوى المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.. لذا اقتضى التنويه".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امن جامعة الانبار وهم يعتدون بالضرب بآلات حادّة على الطلبة، ما إدت لجرحهم في منطقة الرأس والرقبة.