متنبئ جوي: المنطقة ستشهد موجة حر نسبيًا في هذا الموعد.. أوروبا ستحترق!

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، أن تتأثر المنطقة بموجة حارة نسبيا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع "موجة" حر تأريخية ستتعرض لها أوروبا وتؤدي لـ"سلسلة حرائق".

وكتب عطية في صفحته على "فيسبوك": "القارة الأوروبية تتأهب لأول موجة حارة عنيفة وتاريخية كما وصفتها بعض الصحف الأوروبية، في الوقت الذي ستتأثر فيه منطقتنا بموجة حارة نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف، ان "أوروبا تتعرض لموجة حارة تاريخية بدءا من يوم الاربعاء المقبل ولغاية يوم السبت"، مبينا أن "من المتوقع ارتفاع الحرارة الى 40 درجة مئوية في ( اسبانيا و فرنسا و بلجيكا والمانيا و هولندا)، لتصل الى أعلى من معدلاتها الطبيعية بحدود ( 15-20) درجة مئوية".

وتابع، أن "التوقعات وتشير الى ان العديد من الدول منها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا واسبانيا ستتعرض لسلسلة من الحرائق مع الإرتفاع الحراري الكبير".