الأخبار

الحلبوسي يقدم توضيحا حول النواب الذين تم استبدالهم


قدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، توضيحا حول النواب الذين تم استبدالهم، مشيرا الى انه لا النواب الحاليين ولا النواب السابقين لهم أي امتياز بحقوق التقاعد.

وقال الحلبوسي في بيان  انه "وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (57/ ت. ق/ 2018) المؤرخ (19/ 8/ 2018) الذي صادقت بموجبه على نتائج انتخابات مجلس النواب وفقاً للمادة (93/ سابعاً) من الدستور، فقد أصبح جميع الذين تم المصادقة عليهم نواباً، مما يعني أن كل الفائزين في الانتخابات الذين أدوا اليمين الدستوري وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه أنفاً الذي تم بموجبه المصادقة على نتائج الانتخابات هم نواب لحين خروجهم من مجلس النواب".

واضاف ان "الذين استبدلتهم المحكمة الاتحادية العليا، فأنهم لا يتمتعون بأية حقوق لأعضاء مجلس النواب بعد صدور قرار استبدالهم ومنها الحقوق المالية، لكن فترة عملهم من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية لحين لحظة خروجهم وفقاً لأحكام الاعتراض والاستبدال المنصوص عليها في المادة (52/ أولاً وثانياً) من الدستور، هم نواب ويتمتعون بحقوق النواب وعليهم واجباتهم سواء على صعيد التشريع أو الرقابة".

وتابع "انه "لا بد التأكيد أن لا النواب الحاليين ولا النواب السابقين لهم أي امتياز بحقوق التقاعد وأن ما يسري على أي موظف في الدولة العراقية يسري على أعضاء مجلس النواب فالجميع يخضع لأحكام قانون التقاعد الموحد، تطبيقاً للمادة (14) من الدستور التي تتحدث عن المساواة بين العراقيين، وكذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (140 وموحدتها 141/ 2018) بمناسبة دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 في 23/ 12/ 2018 وهذا ما وجب توضيحه للشعب".

واكد ان "المقصود بحقوقهم (النواب المستبدلين) هو حقوقهم كنواب من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية إلى لحظة خروجهم فقط ولا يعني منحهم استحقاقات تقاعدية لذا اقتضى التوضيح لهذا الأمر، مع الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في وقت سابق في حكمها بالرقم (28/ 2018) بأنها أحكامها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا إلى مادة (94) من الدستور من تاريخ صدورها ما لم ينص الحكم على تاريخ اخر للنفاذ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
متنبئ جوي: المنطقة ستشهد موجة حر نسبيًا في هذا الموعد.. أوروبا ستحترق!
وانتصرت جمهورية الاسلام
مشاجرة بين متجاوزين وقوة امنية خلال محاولة ازالة تجاوزاتهم وسط بغداد
نائب: تدخل الأحزاب باختيار الوكلاء والمدراء العامين لم نراه الا بالعراق
الحلبوسي يقدم توضيحا حول النواب الذين تم استبدالهم
رفع رمانة يدوية موضوعة على باب عمارة سكنية في الكرادة
طهران: المشاركة في زيارة الاربعين تتطلب الحصول على تأشيرات دخول العراق
رئاسة جامعة الانبار توجه بسحب يد مدير قسم المتابعة واحد موظفيها
اعتقال متهم بنقل عناصر "داعش" الارهابي من سوريا الى العراق في نينوى
الفتح يطالب عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك