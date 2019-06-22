رئاسة جامعة الانبار توجه بسحب يد مدير قسم المتابعة واحد موظفيها

وجه رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم، السبت، بسحب يد مدير قسم المتابعة في رئاسة الجامعة محمد مصلح واحد موظفي القسم.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان إن "رئيس الجامعة وجه بسحب يد كل من مدير قسم المتابعة في رئاسة الجامعة محمد مصلح شوقي، وعبد الاله عراك تركي موظفين في قسم المتابعة".

واضافت الرئاسة، أن "هذا القرار جاء لاتاحة المجال امام اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الجامعي اعلاه من انجاز عملها، ورفع التوصيات وعدم التاثير على سير التحقيق الإداري في الفعل الذي احيلوا من أجله على التحقيق، استناداً لاحكام المادة (١٧/ أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام".