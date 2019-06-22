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الفتح يطالب عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب


طالب تحالف الفتح، السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب، عازيا ذلك الى الغاء الفوارق "الفاحشة" بين رواتب المواطنين والمسؤولين من الدرجات الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف احمد الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الفتح "التزاما ببرنامجنا الانتخابي والوعود التي تعهدنا بها لجمهورنا الانتخابي، نؤكد ضرورة اخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وايكال الامر الى رئيس ومجلس الوزراء لاختيار المرشحين وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة" .

واضاف الاسدي، "نطالب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون سلم الرواتب ليتضمن رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة بالنحو الذي يلغي ويقضي على الفوارق الفاحشـة التي يلمسها المواطن في رواتب الدرجات الخاصة ومايحظون به من امتيازات عن باقي الموظفين، وذلك انسجاما مع توجيهات المرجعية الدينية في خطبتها الاخيرة بضرورة تقليص تلك الامتيازات وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما نطالب رئيس مجلس الوزراء بالاسراع في استكمال الكابينة الوزارية" .

وتابع الاسدي، ان "مجلس النواب ينتظر وصول هذه الاسماء لنتجـه نحو التصويت النهائي عليها لاسيما ان الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء، حتى مع المطالبات بتمديد جلسات هذا الفصل"، مبينا ان "التطورات الامنية الراهنة تفرض ضرورة ملحة للاسراع بتسمية الوزراء المتبقين بالاخص الحقائب الامنية".

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