ماذا حدث في جامعة الانبار والاخيرة تفتح تحقيقا عاجلا

روى احد طلبة جامعة الانبار، ما حدث في الجامعة يوم الخميس الماضي، فيما وجه رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل.

وقال الطالب محمد عذاب في حديث صحفي "نحن ثلاثة طلاب في كلية الحاسوب مرحلة رابعة، تعرضنا للضرب بالات حادة من قبل متابعة أمن الجامعة وعلى رأسهم المسؤول"، مبينا ان "ما حدث هو انني امتلك سيارة باص كيا انقل فيها زميلين لي مع طالبات من منازلهم الى الجامعة وبالعكس".

واضاف "عندما كنت أسير على شارع 60 الحولي كان مجموعة من متابعة امن الجامعة يستقلون سيارة صغيرة يسيرون خلفي وأرادوا اجتيازي الا انه بسبب سير احدى العجلات لم استطع السماح لهم بالاجتياز لحين اجتيازي العجلة المذكورة".

وتابع "عند وصولي مع الطلبة إلى الجامعة في البوابة فوجئت بهم مجتمعين مع عناصر متابعة الجامعة الآخرين وبدء أحدهم يتجاوز علينا بألفاظ نابيه امام الطلبة والطالبات وقاموا بضربنا انا وزملائي الاخرين بقطعه من الحديد وعلى بعض الطلاب الذين تدخلوا لفض الاشتباك"،

موضحا "عند دخولنا لغرفة الامن لتقديم شكوى فوجئت بالمسؤول انه اغلق الباب وسمح لعناصره بضربنا مرة اخرى رغم انني انزف من رأسي حيث كاد أن يغمى علينا وتركونا في الغرفة ساعة كاملة ولعدم توقف النزيف نقلوني إلى مستوصف الجامعة ثم امتنع المستوصف عن علاجي، الامر الذي استدعى نقلي الى المستشفى".

من جانبها، اكدت جامعة الانبار في بيان لها ان "رئيس الجامعة وجه بفتح تحقيق عاجل وتم تشكيل لجنة التي طلبت حظور جميع الاطراف بالشكل الذي يحفظ الحقوق"، مشيرة الى ان "الحادثة حصلت امام مرأى ومسمع الموظفين وقوة الحماية من وزارة الداخلية".

ودعت الجامعة الى "عدم تبني وجهة نظر أحادية وتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل"، لافتة الى انه "سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق الموضوعي بعد انتهائها، مع التاكيد ان التعامل غير الرسمي مع الطلبة امر مرفوض جملة وتفصيلا".

فيما اوضح امين سر اتحاد الحقوقيين عمار كرجي في حديث صحفي، انه "من حق الطالب الذي تم الإعتداء عليه إقامة دعوتين الاولى ضد الامن الذي اعتدى عليه بالضرب في الشارع والثانية ضد مسؤول الامن الذي اوعز بضربه مرة اخرى".

وتابع ان "اتحاد الحقوقيين يستغرب من اطلاق مناشدات لانصاف هذا الطالب في وقت يمكنه اقامة الدعوى دون انتظار اي نتائج للجنة التي تعتزم رئاسة الجامعة اقامتها للتحقيق في حيثيات الحادث".

واكد كرجي ان "اتحاد الحقوقيين لن يسمح بأي شكل من الأشكال الإعتداء على اي مواطن مدني من قبل اي جهة تستغل درجتها الوظيفية"، لافتا الى "اننا كمحامين جاهزون متطوعين لمتابعة القضية بشكل قانوني وانصاف المعتدى عليه".