الأخبار

ماذا حدث في جامعة الانبار والاخيرة تفتح تحقيقا عاجلا


روى احد طلبة جامعة الانبار، ما حدث في الجامعة يوم الخميس الماضي، فيما وجه رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل.

وقال الطالب محمد عذاب في حديث صحفي "نحن ثلاثة طلاب في كلية الحاسوب مرحلة رابعة، تعرضنا للضرب بالات حادة من قبل متابعة أمن الجامعة وعلى رأسهم المسؤول"، مبينا ان "ما حدث هو انني امتلك سيارة باص كيا انقل فيها زميلين لي مع طالبات من منازلهم الى الجامعة وبالعكس".

واضاف "عندما كنت أسير على شارع 60 الحولي كان مجموعة من متابعة امن الجامعة يستقلون سيارة صغيرة يسيرون خلفي وأرادوا اجتيازي الا انه بسبب سير احدى العجلات لم استطع السماح لهم بالاجتياز لحين اجتيازي العجلة المذكورة".

وتابع "عند وصولي مع الطلبة إلى الجامعة في البوابة فوجئت بهم مجتمعين مع عناصر متابعة الجامعة الآخرين وبدء أحدهم يتجاوز علينا بألفاظ نابيه امام الطلبة والطالبات وقاموا بضربنا انا وزملائي الاخرين بقطعه من الحديد وعلى بعض الطلاب الذين تدخلوا لفض الاشتباك"،

موضحا "عند دخولنا لغرفة الامن لتقديم شكوى فوجئت بالمسؤول انه اغلق الباب وسمح لعناصره بضربنا مرة اخرى رغم انني انزف من رأسي حيث كاد أن يغمى علينا وتركونا في الغرفة ساعة كاملة ولعدم توقف النزيف نقلوني إلى مستوصف الجامعة ثم امتنع المستوصف عن علاجي، الامر الذي استدعى نقلي الى المستشفى".

من جانبها، اكدت جامعة الانبار في بيان لها  ان "رئيس الجامعة وجه بفتح تحقيق عاجل وتم تشكيل لجنة التي طلبت حظور جميع الاطراف بالشكل الذي يحفظ الحقوق"، مشيرة الى ان "الحادثة حصلت امام مرأى ومسمع الموظفين وقوة الحماية من وزارة الداخلية".

ودعت الجامعة الى "عدم تبني وجهة نظر أحادية وتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل"، لافتة الى انه "سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق الموضوعي بعد انتهائها، مع التاكيد ان التعامل غير الرسمي مع الطلبة امر مرفوض جملة وتفصيلا".

فيما اوضح امين سر اتحاد الحقوقيين عمار كرجي في حديث صحفي، انه "من حق الطالب الذي تم الإعتداء عليه إقامة دعوتين الاولى ضد الامن الذي اعتدى عليه بالضرب في الشارع والثانية ضد مسؤول الامن الذي اوعز بضربه مرة اخرى".

وتابع ان "اتحاد الحقوقيين يستغرب من اطلاق مناشدات لانصاف هذا الطالب في وقت يمكنه اقامة الدعوى دون انتظار اي نتائج للجنة التي تعتزم رئاسة الجامعة اقامتها للتحقيق في حيثيات الحادث".

واكد كرجي ان "اتحاد الحقوقيين لن يسمح بأي شكل من الأشكال الإعتداء على اي مواطن مدني من قبل اي جهة تستغل درجتها الوظيفية"، لافتا الى "اننا كمحامين جاهزون متطوعين لمتابعة القضية بشكل قانوني وانصاف المعتدى عليه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة جامعة الانبار توجه بسحب يد مدير قسم المتابعة واحد موظفيها
اعتقال متهم بنقل عناصر "داعش" الارهابي من سوريا الى العراق في نينوى
الفتح يطالب عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب
ماذا حدث في جامعة الانبار والاخيرة تفتح تحقيقا عاجلا
واشنطن: لاتوجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد
نائب عن سائرون يكشف سبب استقالة العاقولي
حريق كبير في دائرة احوال المنصور بساحة النسور
عمليات بغداد تعلن رفع 402 كتلة كونكريتية من العاصمة
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد المهدي يؤكد للحلبوسي ارسال اسماء المرشحين خلال هذا الاسبوع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك