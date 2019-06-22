واشنطن: لاتوجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد

اكد مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأمريكية العقيد كيفن ووكر، السبت، عدم وجود خطط في الوقت الحالي لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقال ووكر في تصريح صحفي "ندحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق".

واضاف ووكر، أن "الادعاءات بأن الموظفين يتم إجلاؤهم هي خاطئة بشكل قاطع ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد"، مبينا انه "يتم دائمًا تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأمريكية".