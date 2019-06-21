تضارب الأنباء حول تفجير حسينية في البلديات.. ومصدر يكشف: خلاف على عائديتها!

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن رواية مختلفة لتفجير حسينية "المنتظر" التابعة للتيار الصدري في منطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد، وما أسفر عنه من ضحايا.

وقال المصدر، إن "التفجير الذي أستهدف حسينية (المنتظر) في منطقة البلديات، شرقي بغداد، بعد صلاة الجمعة، لم يكن بواسطة حزام ناسف، ولم يوقع أي ضحايا".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "التفجير كان بواسطة عبوة صوتية، وجاء إثر خلاف بين جهتين حول عائدية الحسينية".