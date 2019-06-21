عاجل : الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الأخبار

الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل "داعش الارهابي " في كركوك


أعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة، عن قيام الاستخبارات بإلقاء القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل تنظيم "داعش"الارهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة 4/ ارهاب والذي يعمل على نقل عوائل عصابات داعش داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين للقوات الامنية لأشتراكه بعدة عمليات ارهابية"

وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت من خلال الرصد والمتابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تضارب الأنباء حول تفجير حسينية في البلديات.. ومصدر يكشف: خلاف على عائديتها!
اندلاع حريق قرب منزل اية الله السيد مرتضى القزويني في كربلاء والدفاع المدني ينقذ الموقف
الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل "داعش الارهابي " في كركوك
خبير عسكري: أي ضربة ضد إيران ستشعل الحرب في لبنان والعراق وإسرائيل
الشيخ جلال الدين الصغير : لا تصدقوا الشعارات والمزايدات السياسية، فغالبية من ينادي بالدولة الكريمة لا يريد منها الا الغنيمة
الرئيس الفرنسي يعلن عن زيارة رسمية الى العراق نهاية العام الحالي
نائب عن تحالف القوى العراقية يكشف عن ابرز المرشحين لنيل حقيبة وزارة الدفاع العراقية
شهداء وجرحى بانفجار استهدف حسينية ضمن منطقة البلديات
القبض على ثلاثة اشخاص اطلقوا النار خلال شجار غربي بغداد
القبض على مبتز الكتروني شرقي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.33
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك