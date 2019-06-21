خبير عسكري: أي ضربة ضد إيران ستشعل الحرب في لبنان والعراق وإسرائيل

قال هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والعسكرية إن تراجع ترامب عن توجيه ضربة لأهداف إيرانية جاء لإدراكه أن أي ضربة ستشعل الحرب في المنطقة ككل، وذلك لأن إيران سترد مباشرة على السفن الأمريكية في الخليج وتستهدف مئات المصالح الأمريكية.

وأشار جابر لراديو "سبوتنيك" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن إشعال الحرب سينشر التوتر في المنطقة بأسرها وليس في الخليج فقط، وهو ما يؤكد أن الحرب ستطول جنوب لبنان أيضا مع انتقال المقاتلين الإيرانيين إلى أكثر من مكان واستهداف المواقع الأمريكية في العراق "من خلال الحشد الشعبي"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أن تأجيل الرد الأمريكي جاء لدراسة الموقف بدقة ومكان الضربة مع محاولة تجنب ضرب أهداف داخل إيران وإنما ضرب أهداف كالسفن أو الطائرات الإيرانية داخل منطقة الخليج ليضمن ترامب ألا يكون الرد الإيراني كبيرا.

وأكد جابر أن الحرب ستشتعل حتما إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين في الخليج للرد على استهدافها، ومن ثم سيتحرك حزب الله أيضا ويطلق صواريخه المقدرة بنحو 150 ألف صاروخ، وينتقل الاشتباك داخل العمق الإسرائيلي ما يهدد وجود إسرائيل في المنطقة.