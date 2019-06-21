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الشيخ جلال الدين الصغير : لا تصدقوا الشعارات والمزايدات السياسية، فغالبية من ينادي بالدولة الكريمة لا يريد منها الا الغنيمة
وكالة انباء براثا
43
2019-06-21
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