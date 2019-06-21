نائب عن تحالف القوى العراقية يكشف عن ابرز المرشحين لنيل حقيبة وزارة الدفاع العراقية

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ، اليوم الجمعة، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع العراقية، بحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال المحمدي، في تصريح صحفي إن "الاسماء الاوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الاول والاخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتسمية المرشح المناسب"، مبينا أن "البرلمان ينتظر طرح الاسماء للتصويت عليها".

واضاف أن "الحراك مستمر من اجل تنضيج الاختيارات لما تبقى من الكابينة الوزارية، خصوصاً مع توافق جميع الكتل عازمة على تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة وفق الاستحقاق الانتخابي للمكونات".

وكان مجلس النواب قد نشر الخميس (20 حزيران 2019)، جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد السبت، حيث تضمن استكمال الكابينة الحكومية.