عاجل : الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الأخبار

النائب عامر الفايز يرجح حسم الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة


رجح نائب عن تحالف البناء، الجمعة، حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة، مشيرا الى ان الاسماء المطروحة حاليا عبر وسائل الاعلام كان عليها خلافات سابقا داخل نفس الكتل، موضحا في الوقت نفسه ان اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها اكثر قربا.

وقال عامر الفايز في حديث صحفي إن "الكتل السياسية وخلال اجتماعها الاخير قد اتفقت على ترك ملف حسم وزارتي الدفاع والداخلية بشخص رئيس مجلس الوزراء مايجعل هذه المعضلة اصبحت قريبة جدا من الحل"، مبينا ان "ما تبقى من الكابينة الوزارية وتحديدا التربية والعدل وهما اكثر سهولة من خلال تقديم اسماء متفق عليها".

واضاف الفايز، ان "الايام الثلاثة المقبلة ستكون كفيلة بحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية بشكل نهائي"، لافتا الى ان "الاسماء المطروحة حاليا بالاعلام ليست جديدة وتم تداولها كثيرا بالفترات السابقة وكان عليها حينها خلافات داخل نفس الكتل لكن وكما يبدوا فان هنالك اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها اكثر قربا".

ولفت الفايز، الى ان "ملف الدرجات الخاصة ورغم انه يتضمن عدد كبير من الدرجات الا انه سيكون اكثر سهولة ووقت اقل من ملف الكابينة الوزارية كونه يرتبط بضوابط تخص عمل الوزارات اضافة الى وجود اطراف سياسية ذهبت الى المعارضة مايجعلها بعيدة عن المطالبة بمناصب في تلك الدرجات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على مبتز الكتروني شرقي بغداد
نائب: جهتان تتحملان مسؤولية تاخير الكابينة الوزارية ومصدر مطلع يناقض كلام النائب
النائب عامر الفايز يرجح حسم الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة
نجاة النائب محمد علي زيني من محاولة اغتيال
مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء عبد المهدي وبارزاني
اعتقال مسؤول ’’ديوان الغنائم’’ بداعش الارهابي في أيمن الموصل
نائب عن بدر يطالب عبد المهدي بمنع سفر محافظ الديوانية
مفتشية الداخلية تصدر بياناً بشأن تصريحات عن عقد سيارات ميتسوبيشي
الاستخبارات العسكرية تسيطر على حقل للعبوات الناسفة في صلاح الدين
بارزاني مخاطباً عبد المهدي: انت رئيسي وعمقنا بغداد ومستعدون لتوقيع اتفاق يتجاوز مرحلة الاستفتاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك