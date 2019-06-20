مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء عبد المهدي وبارزاني

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، تفاصيل لقاء الاخير برئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان، ان الاخير "استقبل في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الخميس، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، وهنأ السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس اقليم كردستان بمناسبة توليه منصب رئيس الاقليم ومرحبا به في زيارته الاولى بعد تسلمه المسؤولية".

واكد رئيس مجلس الوزراء على "وحدة العراق وأهمية العمل المشترك والتعاون من اجل تحقيق مصالح جميع المواطنين العراقيين بمن فيهم مواطنونا في الإقليم، والعمل كفريق واحد وبشكل ودي وصريح لحل جميع المسائل العالقة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أبناء الوطن الواحد ، وتطبيق روح ونص الدستور الاتحادي، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة وحل جميع الملفات واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

من جهته قال رئيس اقليم كردستان: "انني حرصت على ان تكون بغداد محطة الزيارة الاولى لأنها عاصمتنا الاتحادية، ونحن وجميع القادة في الاقليم والشعب الكردي ينظرون الى بغداد بأنها عمقنا الاستراتيجي، ولدينا ارادة جادة بتجاوز وحل جميع الخلافات والمسائل العالقة".