الأخبار

اعتقال مسؤول ’’ديوان الغنائم’’ بداعش الارهابي في أيمن الموصل


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القاء القبض على مسؤول "ديوان الغنائم" بتنظيم داعش الارهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها في قيادة عمليات نينوى تمكنت، واثر معلومات استخبارية دقيقة  من إلقاء القبض على احد الإرهابيين في حي التنك  بالجانب الأيمن من الموصل"،

مبينة أن "هذا الإرهابي، من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق إحكام المادة 4 إرهاب، وقد عمل مسؤولا عن مايسمى بـ( ديوان الغنائم) في القيروان".

وأضافت، أن "أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية إثناء معارك التحرير"، 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء عبد المهدي وبارزاني
اعتقال مسؤول ’’ديوان الغنائم’’ بداعش الارهابي في أيمن الموصل
نائب عن بدر يطالب عبد المهدي بمنع سفر محافظ الديوانية
مفتشية الداخلية تصدر بياناً بشأن تصريحات عن عقد سيارات ميتسوبيشي
الاستخبارات العسكرية تسيطر على حقل للعبوات الناسفة في صلاح الدين
بارزاني مخاطباً عبد المهدي: انت رئيسي وعمقنا بغداد ومستعدون لتوقيع اتفاق يتجاوز مرحلة الاستفتاء
الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة دواعش بإحباط مخطط لاستهداف غرب الانبار
مفتشية الداخلية: 12 ضابطا يستلمون رواتب مزدوجة بقيمة 760 مليون دينار
القبض على ثلاثة "إرهابيين" في ديالى
القدو: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة للبرلمان الاسبوع المقبل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك