اعتقال مسؤول ’’ديوان الغنائم’’ بداعش الارهابي في أيمن الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القاء القبض على مسؤول "ديوان الغنائم" بتنظيم داعش الارهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها في قيادة عمليات نينوى تمكنت، واثر معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على احد الإرهابيين في حي التنك بالجانب الأيمن من الموصل"،

مبينة أن "هذا الإرهابي، من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق إحكام المادة 4 إرهاب، وقد عمل مسؤولا عن مايسمى بـ( ديوان الغنائم) في القيروان".

وأضافت، أن "أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية إثناء معارك التحرير"،