نائب عن بدر يطالب عبد المهدي بمنع سفر محافظ الديوانية

طالب النائب عن كتلة البدر النيابية، عباس الزاملي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بمنع سفر محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، على خلفية صدور كتاب استجوابه.

وتم نشر طلب الزاملي المقدم لعبد المهدي، المتضمن منع محافظ الديوانية، سامي جبار الحسناوي من السفر، وذلك بعد صدور كتاب استجوابه من رئاسة مجلس المحافظة وبتصويت 15 عضوا إثر وجود مخالفات إدارية وقانونية وشبهات فساد، بحسب الوثيقة.

وكان مصدر في محافظة الديوانية، قد أفاد اليوم الخميس (20 حزيران 2019)، بأن المحافظ سامي الحسناوي دخل بإجازة مدتها 28 يوماً، للتهرب من عملية استجوابه في مجلس المحافظة، المقرر يوم 27 من الشهر الجاري.

وقال المصدر إن "محافظ الديوانية سامي الحسناوي قدم ومنذ أمس اجازة مدتها 28 يوماً، محاولة منه لعدم حضور الاستجواب المقرر له من قبل المجلس".

وكان عضو مجلس محافظة الديوانية، ميثم الزبيدي، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن موعد استجواب المحافظ سامي الحسناوي.

وقال الزبيدي في حديث صحفي إن "مجلس الديوانية أرسل كتاباً لمكتب المحافظة يبلغه بأن جلسة استجواب المحافظ ستكون يوم الخميس المقبل المصادف 27 حزيران الجاري".

وأضاف أن "عدد أعضاء المجلس الموقعين على طلب الاستجواب 15 عضوا وهذا يعني انه تجاوز النصف زائد واحد".