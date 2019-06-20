الاستخبارات العسكرية تسيطر على حقل للعبوات الناسفة في صلاح الدين

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، السيطرة على حقل للعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان إن "رجال الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنوا من الوصول إلى حقل للعبوات المتفجرة في منطقة السلام غربي تكريت".

وأضاف، أن "الحقل يضم أكثر من (٨٠) عبوة ناسفة على شكل حلكانات سعة ٢٠ لتراً يعود لعصابات داعش قبل التحرير معد لاستهداف قواتنا الأمنية والمواطنين، حيث تكفلت المفارز الهندسية للفرقة من تدمير العبوات موقعيا دون خسائر".