الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة "دواعش" بإحباط مخطط لاستهداف غرب الانبار

التعليقات

موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ... الموضوع :

شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير

عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ... الموضوع :

شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة

د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ... الموضوع :

فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟

Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ... الموضوع :

الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام

المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ... الموضوع :

شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة

ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ... الموضوع :

الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"

ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ... الموضوع :

مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين

هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ... الموضوع :

توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين

حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ... الموضوع :

قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري