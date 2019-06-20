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مفتشية الداخلية: 12 ضابطا يستلمون رواتب مزدوجة بقيمة 760 مليون دينار


كشفت لجنة تدقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، استلام 12 ضابطاً ومنتسباً منسوبين لمديرية شرطة الديوانية لرواتب مزدوجة من وزارة الداخلية وهيئة التقاعد خلافا للضوابط والتعليمات بلغ مجموعها أكثر من 760 مليون دينار.

وذكر بيان المكتب في بيان ان”، المفتش العام جمال الأسدي، وجه مكاتبه في بغداد والمحافظات ولجانه التدقيقية بمطابقة وجرد حسابات دوائر الوزارة والوقوف على مدى مطابقتها لمعايير الصرف المنصوص عليها قانوناً وضمن الموازنات الحكومية للعام الحالي والأعوام التي سبقتها”.

وأضاف البيان، أن” لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في محافظة الديوانية رصدت قيام 12 ضابطاً ومنتسباً تابعين لمديرية شرطة الديوانية باستلام رواتب بصورة مزدوجة وفي نفس الوقت أحدها من وزارة الداخلية والآخر من هيأة التقاعد العامة على الرغم من استمراريتهم في الخدمة في وزارة الداخلية. وبلغ مجموع المبالغ التي استلمها الـ 12 ضابطاً ومنتسباً (760,944,000) دينار”.

واشار الى ان” مكتب تفتيش الديوانية اعد تقريراً رفعه الى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المخالفين بغية استرجاع الأموال المستلمة من قبلهم بدون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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مفتشية الداخلية: 12 ضابطا يستلمون رواتب مزدوجة بقيمة 760 مليون دينار
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