اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" في ديالى أحدهم شارك بعمليات "إرهابية" أثناء دخول تنظيم "داعش" للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بكمين محكم وعملية نوعية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة (قيادة عمليات ديالى) وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء ٧٤ الفرقة ذاتها وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في طريق جلولاء - كلار و سيطرة جبارة في محافظة ديالى".

وأضافت المديرية، أنه من "بينهم أحد الإرهابيين كان هارباً إلى كركوك بينما، الآخر صادرة بحقه أكثر من مذكرة قبض لاشتراك بعدة عمليات إرهابية في ديالى أثناء دخول داعش للمحافظة"، مشيرةً إلى أن "الإرهابيين الثلاثة هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".