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القدو: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة للبرلمان الاسبوع المقبل


اكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء وعد بتقديم مرشحين الوزارات الاربعة الشاغرة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، فيما بين ان الكتل السياسية حتى الان لم تتفق على اسماء المرشحين.

وقال قدو في تصريح صحفي إن “هناك الكثير من التسريبات حول اسماء المرشحين لما تبقى من الكابينة الوزارية وهناك اسماء تتغير بين الحين والاخر”، مبينا “حتى الان لايوجد اي اتفاق حقيقي على اسماء المرشحين على المناصب الوزارية الاربعة”.

واشار الى ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وعدنا بتقديم اسماء المرشحين للوزارات المتبقية في الاسبوع المقبل”، موضحا ان “عبد المهدي لديه مجموعة من الاسماء وسيحاول تمريرها داخل مجلس النواب”.

واوضح ان “عبد المهدي في حال لم يستطع تمرير اسماء المرشحين في الجلسة المقبلة، سيعود لتقديم اسماء اخرى لاحراج مجلس النواب امام الشعب”.

وتابع ان “ملف الدرجات الخاصة، فان 30 حزيران، هو اقصى موعد لانهاء جميع الدرجات بالوكالة وتثبيتهم بالاصالة”، مستدركا “لكن حسم جميع الاسماء قبل 30 حزيران مستحيل”، مضيفا ان “بعض الكتل تطالب بتثبيت بعض الوكلاء والدرجات الخاصة الذين اثبتوا جدارة في اداء واجبهم”.

وكانت المرجعية الدينية اكدت في خطبة الجمعة الماضية، على إنهاء “التكالب” على المناصب وحسم الوزارات الشاغرة، فيما يتعرض رئيس مجلس الوزراء لضغوط كبيرة لحسم الوزارات الشاغرة خلال ايام معدودة، ومنها تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ”عدم دعمه” في حال لم يحسم الوزارات خلال 10 ايام.

ولغاية الان ومع اقتراب شهر حزيران من نهايته، فان ملف الدرجات الخاصة لم يحسم، واكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قبل يومين وخلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، انه تم التريث بتعين المدراء العامين، رغم تاكديه انه سيعلن الوجبة الاولى قبل يوم من ذلك.

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القدو: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة للبرلمان الاسبوع المقبل
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