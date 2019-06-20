محافظ بغداد يتعهد بمنح عوائل مجزرة سبايكر كامل حقوقهم

تعهد محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، بمنح الحقوق المادية والمعنوية لعوائل شهداء مجزرة سبايكر.

وقال الجزائري، في كلمة له اما حفل نظمته لجنة تخليد شهداء سبايكر اليوم الخميس، وفق بيان ، إن "حكومة بغداد المحلية تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على احقاق حقوق ضحايا مجزرة سبايكر المادية والمعنوية، لاسيما تخصيص قطع اراض لعوائلهم"، مشيرا الى "وجود 400 شهيد ضمن شهداء المجزرة هم من ابناء بغداد".

واضاف "اننا نحيي هذه الذكرى في وقت يعيش عراقنا الحبيب بفسحة من الامن والأمل لم تتحقق لولا تضحية شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية"، مشدداً على ان "المضي بخطط البناء والإعمار هي افضل صورة للوفاء للشهداء".