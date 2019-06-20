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القبض على شخصين هددا مواطناً "عشائريا" في بغداد


افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على شخصين هددا شخصا ثالثا "عشائريا" في بغداد.

وقال المصدر، إن "دوريات نجدة الاعظمية القت القبض على شخصين قاما بالمشاجرة مع شخص وتهديده بالدكة العشائرية، ضمن منطقة الاعظمية، (شمالي بغداد)".

وأوضح المصدر، أن "القوة الامنية اقتادت المتهمين الى احد مراكز الاحتجاز الامني، لاجراء التحقيقات اللازمة". 

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى وجه في 8 تشرين الثاني 2018، بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

 

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