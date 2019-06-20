القبض على متهمين بحوزتهما كيلو غرام من "الكرستال" في بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين جنوبي بغداد بحوزتهما كيلو غرام من مادة "الكرستال" المخدرة.

وقالت القيادة، إنه "الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية ألقى القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود في منطقة حي الجهاد وبحوزتهم مادة مخدرة نوع الكرستال تقدر بكمية كيلو غرام".

وأضافت القيادة في بيان أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصولياً".