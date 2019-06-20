الحج تعلن استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية ببغداد اعتبارا من الاحد

اعلنت هيئة الحج والعمرة، الخميس، عن استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية ببغداد اعتبارا من الاحد المقبل.

وقال رئيس الهيئة خالد العطية في بيان ان "البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام اعتبارا من يوم الاحد المقبل".

وأعلنت هيئة الحج والعمرة، في الـ19 من حزيران 2019، عن اتفاق رئيسها خالد العطية مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.