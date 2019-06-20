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سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي العاملين بالمراكز الثقافية بأن يكونوا قدوة حسنة للآخرين بالالتزام الديني والاخلاقي


اوصى سماحة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، العاملين في المراكز الثقافية بأن يكونوا قدوة حسنة للناس بالالتزام الديني والأخلاقي، واستثمار الإمكانات لنشر القيم والمفاهيم التي أكد عليها النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) جاء ذلك خلال استقبال سماحته لوفد مركز الإمام المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) في ناحية تاج الدين شمالي محافظة واسط.

وأكد سماحة السيد الحكيم (مدّ ظله) على التعاضد والتحابب والوحدة وان يؤدي كل منهم تكليفه الشرعي ازاء مجتمعه واهله.

وفي ختام حديثه دعا سماحة المرجع الديني السيد الحكيم (مدّ ظله) العلي القدير أن يتقبل أعمالهم ويستجيب دعاءهم، ويوفقهم لما فيه صلاح حالهم في الدنيا والاخرة إنه سميع مجيب.

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سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي العاملين بالمراكز الثقافية بأن يكونوا قدوة حسنة للآخرين بالالتزام الديني والاخلاقي
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