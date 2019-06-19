محافظ النجف يوعد المواطنين بتحسين الكهرباء في تموز

وعد محافظ النجف لؤي الياسري، الأربعاء، مواطني المحافظة بتحسين الكهرباء خلال شهر تموز المقبل.

وقال الياسري في بيان إنه "بتاريخ الأول من شهر تموز المقبل ستدخل محطة النداء التحويلية إلى الخدمة والتي ستجهز وتضيف استقراراً إلى الأحياء الشمالية بمحافظة النجف بالطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "إدخال المحطة للخدمة سيخفف معاناة أهالي البراكية بعد تحويل محطات متنقلة لأهالي المنطقة".

وأوضح الياسري، "أوعد ابناء النجف أنه بحال ربط المحطة الجديدة سيلاحظ المواطن النجفي استقراراً في تجهيز الكهرباء في المحافظة".