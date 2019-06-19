عبد المهدي لامير الكويت: العراق واجه صعوبات لكنه تجاوزها بنجاح

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، لأمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، أن العراق واجه صعوبات لكنه تجاوزها بنجاح، فيما أشار إلى أن البلاد تشهد أمناً واستقراراً بفضل القوات المسلحة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، الصباح، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العراقية الكويتية وفرص التعاون امام البلدين وتفعيل المنطقة التجارية الحرة المشتركة ، الى جانب بحث الأوضاع الإقليمية".

وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، أن "هذه الزيارة تعد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية نحو الافضل ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات العراقية الكويتية"،

مشيراً إلى "زيارته لدولة الكويت واللقاءات المثمرة التي اجراها الوزراء وملفات التعاون التي بُحثت وأهمية استكمالها في بغداد وتفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الكويت وتشجيع الاستثمارات وتسهيل منح التأشيرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لمافيه مصلحة البلدين".