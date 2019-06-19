الحلبوسي يؤكد لامير الكويت ضرورة حل جميع الملفات العالقة

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة حل جميع الملفات العالقة بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، أمير دولة الكويت والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين العراق والكويت، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والعمل على تنسيق المواقف وتوحيدها في المحافل الدولية إزاء القضايا التي تهم المنطقة".

وشدد الحلبوسي خلال اللقاء، على "ضرورة إدامة التواصل وحلِّ جميع الملفات العالقة".

من جهته، عبَّر أمير دولة الكويت عن سعادته بزيارة بغداد وتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدا دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، داعيا إلى زيادة التواصل وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني بين بغداد والكويت، وبما يسهم بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون.