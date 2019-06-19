الاتفاق على منح تأشيرة الحج للعراقيين من بغداد

أعلنت هيئة الحج والعمرة، الأربعاء، عن اتفاق رئيسها خالد العطية مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني في بيان إن العطية التقى السفير السعودي في بغداد "وجرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاماً".

وأضاف الكناني، أن "الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".