الأخبار

الخدمات النيابية: الأعذار بشأن ضعف الانترنت واهية وما يجري قضية فساد


اعتبر النائب عن لجنة الخدمات البرلمانية علاء الربيعي، الاربعاء، ان الاعذار التي تقدم حول ضعف خدمة الانترنت بأنها أعذار واهية وغير صحيحة، مشدداً على ان ما يجري بمجمله هو قضية فساد.

وقال الربيعي في حديث صحفي إن "ما يقدم من اعذار عن وجود اعطال بـ (لمدات الانترنت) تسببت بضعف خدمة الانترنت هي اعذار واهية ولا اساس لها من الصحة فخدمة الانترنت والهواتف الجوالة من الأساس هي خدمات ضعيفة ومتراجعة بشكل كبير عن اقرانها بدول العالم ناهيك عن ارتفاع الاسعار بما يثقل كاهل المواطن البسيط".

وأضاف أن "ما يجري بمجمله هو قضية فساد وتعاون بين شركات الهاتف النقال والانترنت وهيئة الاعلام والاتصالات والوزارة ولا توجد اي محاسبة حقيقية لحالات التلكؤ والفساد واقسى مايحصل هو فرض غرامات مالية ابغلها لا تدفع بعد رفع دعاوى نقض لتلك الغرامات وتاخذ فترات طويلة بالقضاء ويتم تسويفها".

وأوضح الربيعي، ان "اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي وسنضع قضية شركات الهاتف النقال والانتر نت ضمن اولويات عملنا وستكون لنا استضافة لهيئة الاعلام والاتصالات وللكادر المتقدم بوزارة الاتصالات للوصول الى حلول حقيقية لحالة الاخفاق بالعمل وبحال استمرار التلكؤ فسنمضي بالخيارات الاخرى التي لدينا ومن بينها الاستجواب وسحب الثقة".

ولفت إلى انه "نتيجة لقناعتنا الكاملة بسوء اداء هيئة الاعلام والاتصالات فقد حاولنا بجلسات سابقة سحب الثقة عنهم لكن ارادات البعض ممن ارادوا بقاءهم حال دون التصويت على سحب الثقة، لكننا سنستمر بجهودنا لحين الوصول الى نتائج توازي ما يطمح له المواطن من خدمات الانترنت والهاتف الجوال".

واصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، توضيحا حول أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت بعموم البلاد.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الاربعاء، ضعفا وانقطاعا في خدمة الانترنت.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتفاق على منح تأشيرة الحج للعراقيين من بغداد
عبد المهدي والصباح يعقدان جلسة محادثات بشأن تطورات المنطقة
الخدمات النيابية: الأعذار بشأن ضعف الانترنت واهية وما يجري قضية فساد
الخارجية الكويتية تكشف تفاصيل زيارة الصباح إلى العراق
الغضبان يعلق بشأن الهجوم الصاروخي على شركة نفطية بالبصرة
الأردن يرفض تسليم العراق مطلوبا بتهم الإضرار بأموال الدولة
مصدر مطلع : عبد المهدي أبلغ البرلمان عزمه ارسال مرشحي الوزارات الشاغرة للتصويت عليهم السبت او الاثنين
الحشد الشعبي يقتل مساعد والي البادية والجزيرة لداعش الارهابي وثلاثة من مرافقيه غرب الموصل
بغداد وطهران توقعان مذكرة تعاون بمجال السياحة الطبية
طيران الجيش يدمر مضافة لـ"داعش"الارهابي في المقدادية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.12
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك