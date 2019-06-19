الخدمات النيابية: الأعذار بشأن ضعف الانترنت واهية وما يجري قضية فساد

اعتبر النائب عن لجنة الخدمات البرلمانية علاء الربيعي، الاربعاء، ان الاعذار التي تقدم حول ضعف خدمة الانترنت بأنها أعذار واهية وغير صحيحة، مشدداً على ان ما يجري بمجمله هو قضية فساد.

وقال الربيعي في حديث صحفي إن "ما يقدم من اعذار عن وجود اعطال بـ (لمدات الانترنت) تسببت بضعف خدمة الانترنت هي اعذار واهية ولا اساس لها من الصحة فخدمة الانترنت والهواتف الجوالة من الأساس هي خدمات ضعيفة ومتراجعة بشكل كبير عن اقرانها بدول العالم ناهيك عن ارتفاع الاسعار بما يثقل كاهل المواطن البسيط".

وأضاف أن "ما يجري بمجمله هو قضية فساد وتعاون بين شركات الهاتف النقال والانترنت وهيئة الاعلام والاتصالات والوزارة ولا توجد اي محاسبة حقيقية لحالات التلكؤ والفساد واقسى مايحصل هو فرض غرامات مالية ابغلها لا تدفع بعد رفع دعاوى نقض لتلك الغرامات وتاخذ فترات طويلة بالقضاء ويتم تسويفها".

وأوضح الربيعي، ان "اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي وسنضع قضية شركات الهاتف النقال والانتر نت ضمن اولويات عملنا وستكون لنا استضافة لهيئة الاعلام والاتصالات وللكادر المتقدم بوزارة الاتصالات للوصول الى حلول حقيقية لحالة الاخفاق بالعمل وبحال استمرار التلكؤ فسنمضي بالخيارات الاخرى التي لدينا ومن بينها الاستجواب وسحب الثقة".

ولفت إلى انه "نتيجة لقناعتنا الكاملة بسوء اداء هيئة الاعلام والاتصالات فقد حاولنا بجلسات سابقة سحب الثقة عنهم لكن ارادات البعض ممن ارادوا بقاءهم حال دون التصويت على سحب الثقة، لكننا سنستمر بجهودنا لحين الوصول الى نتائج توازي ما يطمح له المواطن من خدمات الانترنت والهاتف الجوال".

واصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، توضيحا حول أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت بعموم البلاد.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الاربعاء، ضعفا وانقطاعا في خدمة الانترنت.