الخارجية الكويتية تكشف تفاصيل زيارة الصباح إلى العراق

كشف وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الأحمد الصباح، الأربعاء، عن تفاصيل زيارة أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح إلى العراق، فيما اعتبر الزيارة ناجحة وتوقیتھا مھم للغایة.

ونقلت وكالة الانباء الكویتیة (كونا) عن الصباح قوله، إنه "تخلل الزیارة بحث العدید من الموضوعات الثنائیة بین البلدین وعلى رأسھا تعزیز التعاون المشترك في المجالات كافة".

وأكد الصباح، على "أھمیة متابعة ما جرى الاتفاق علیھ في اجتماع اللجنة الكویتیة العراقیة العلیا المشتركة في دورتھا السابعة بالكویت الشھر الماضي، وقیاس ما تم تنفیذه منھا"، مضیفا أن "القضایا المشتركة بین الجانبین ھي على المسار الصحیح".

وأشار الى "تبادل وجھات النظر حول القضایا الاقلیمیة والدولیة التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً "أھمیة زیارة الصباح بالنسبة للبلدین الشقیقین في مثل ھذا التوقیت المھم".

ووصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها بالمسؤولين العراقيين لبحث عدة قضايا بينها العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والملاحة والحقول النفطية المشتركة.