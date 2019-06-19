الغضبان يعلق بشأن الهجوم الصاروخي على شركة نفطية بالبصرة

علق وزير النفط، ثامر الغضبان، الأربعاء، على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقراً للشركات النفطية في محافظة البصرة.

وقال الغضبان، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقراً للشركات النفطية في البصرة، فردی ولیس ذا أھمیة"، مضيفاً: "نعتقد بأن الحادث لن یتكرر مرة اخرى".

وأكد، أن "الحكومة العراقیة جادة في تحقیق الامن والسلام في عموم البلاد".

واصيب ثلاثة موظفین عراقیین من شركة الحفر المملوكة لوزارة النفط العراقیة، في ھجوم صاروخي استھدف مواقع اقامة شركات نفطیة في محافظة البصرة.

واستهدف الهجوم الصاروخي، موقعاً في منطقة البرجسیة یضم كذلك اماكن عمل وسكن لشركات اجنبیة عدة منھا شركة (اكسون موبیل) الامریكیة.

وكانت (اكسون موبیل) قد اعادت قبل ایام قلیلة موظفیھا الى العراق بعد سحبھم على خلفیة تھدیدات امنیة.

وتعھد العراق بتأمین موقع عمل الشركة في الحقول النفطیة بجنوبي البلاد ونشر المزید من المفارز الامنیة قرب مقرھا.