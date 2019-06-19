الحشد الشعبي يقتل مساعد والي البادية والجزيرة لداعش الارهابي وثلاثة من مرافقيه غرب الموصل

قتلت قوة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى مساعد ما يسمى والي البادية والجزيرة وثلاثة من مرافقيه بعملية استباقية غرب الموصل.

وذكر اعلام الحشد الشعبي:" ان قوة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى متمثلة بقسم الاستخبارات وبفريقها التكتيكي قامت بتنفيذ عملية خاصة في عمق جزيرة البعاج غرب الموصل",

لافتا الى ان " العملية أسفرت عن مقتل الإرهابي ( ابو بكر العبيدي ) مساعد ما يسمى والي البادية والجزيرة و٣ من مرافقيه بعد اندلاع مواجهات مع الارهابيين ".

وأضاف:" ان الإرهابي ومرافقيه كانوا يستقلون عجلة بيك اب بيضاء اللون ويتنقلون ضمن ما يسمى الولاية وبكمين محكم تم قتلهم قبل ان يفجروا احزمتهم الناسفة "،

لافتا الى ان " العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية طيلة ثلاثة ايام متواصلة".