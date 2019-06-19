بغداد وطهران توقعان مذكرة تعاون بمجال السياحة الطبية

أبرم العراق مع ايران مذكرة تعاون بمجال السياحة الطبية اليوم الاربعاء، وذلك على هامش اعمال الدورة الثانية من اجتماع اعضاء منظمة "ايكو" للتعاون الذي تستضيفه مدينة اردبيل الايرانية.

تستهدف المذكرة تبادل الخبرات بمجال السياحة الطبية، وتم أبرامها بواسطة "ولي تيموري" مساعد رئيس منظمة السياحة والتراث الثقافي الايرانية ومحمد محسن اليعقوبي مساعد وزير الثقافة والسياحة العراقي.

وخلال الاجتماع أشار اليعقوبي الى التعاون الوثيق بين البلدين في مجال تبادل السياح، مؤكدا أن ايران تمتلك قدرات كامنة بمجال السياحة الطبية وأن مدينة اردبيل من شأنها التحول الى مقصد رئيس بهذا الخصوص.