طيران الجيش يدمر مضافة لـ"داعش"الارهابي في المقدادية

أعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، عن تدمير مضافة لتنظيم "داعش" الارهابي بضربة جوية في قضاء المقدادية بديالى.

وقالت الوزارة في بيان إن "طيران الجيش نفذ استناداً إلى معلومات مديرية استخبارات وأمن ديالى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن ضربة جوية في قضاء المقدادية".

وأضافت الوزارة، أن "الضربة تم من خلالها تدمير مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في القضاء عبارة عن غرفة محصنة بأسلاك شائكة تحتوي على أسلحة وعتاد مختلفة".