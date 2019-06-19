الرئيس صالح : العراق يسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ان العراق يسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار، فيما شدد امير الكويت صباح الاحمد جابر الصبالح على أن بلاده تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم العراق بالامن والاستقرار.

وقال صالح في بيان على هامش جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت اليوم في قصر السلام ب‍بغداد، مع سمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ان "العلاقات بين العراق والكويت قطعت اشواطاً كبيرة الى الامام بفضل حكمة ورغبة القيادتين في البلدين لتجاوز مخلفات الماضي"،

مبينا ان "العراق لديه الرغبة الجادة لبناء علاقات متطورة مع جيرانه خاصة مع الكويت بما تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

واضاف صالح ان "العراق ينظر الى طبيعة الأزمة الحالية في المنطقة بمنظار واسع ويسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول"، مرحبا "بالصباح والوفد المرافق له وتمنى ان تكون هذه الزيارة فرصة طيبة لطي الماضي وبدء صفحة علاقات بناءة بين الجارين الشقيقين".

بدوره أشار الصباح الى "حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من اعمال ارهابية واعادة اعماره"، معتبرا ان "الزيارة تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما، وانها تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة".