شرطة البصرة: السيطرة على نزاع عشائري وسط المحافظة واعتقال ثلاثة متهمين

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، سيطرتها على نزاع عشائري وسط المحافظة واعتقال ثلاثة متهمين، مشيرةً إلى أن البحث ما يزال جارياً عن بقية المتهمين المتسبيين بالنزاع.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد ورد إخبار بحصول نزاع عشائري مسلح في منطقة خمسة ميل، على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطه البلدة الثانية وأفواج الطوارئ ومفارز شرطة النجدة والدوريات".

وأضافت، أنه "تم تطويق المنطقة والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على ٣ متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة واعتدة وتمت إحالتهم إلى القضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة"،

متابعاً أن "البحث ما يزال جارياً عن بقية المتهمين الذين تسببوا بالنزاع وتفكيك بنية المجتمع وترويع السكان وارهاب المواطن".

وخُتم البيان بالقول: "تتوعد قيادة شرطة محافظة البصرة كل شخص محرض ومساهم في إثارة هذه النزاعات بالملاحقة والاعتقال وتسليمه للعدالة لأنه تهديد للأمن والسلم المجتمعي وانتهاك للقانون ولحقوق الانسان".